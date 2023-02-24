В AirAstana сообщили об изменении расписания полётов в аэропорту Астаны

Фото: wikimedia.org

В авиакомпании AirAstana предупредили об измненении в расписании полётов в связи с ремонтными работами в столичном аэропорту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"В соответствии с информацией от аэропорта Астаны о плановом ремонте взлётно-посадочной полосы, намеченном в период c 15 июля по 8 августа 2023 года (с 11:00 до 18:00 ежедневно), авиакомпания Air Astana вносит необходимые изменения в расписание полётов, выполняемых из/в столицу", - говорится в сообщении.

Все рейсы, ранее планировавшиеся на этот период, переносятся на более раннее или позднее время.

"Пассажирам затронутых рейсов предлагается бесплатное перебронирование или полный возврат авиабилета по месту его приобретения. Просим следить за расписанием рейсов на сайте", - уточнили в компании.