В аэропорту Костаная хотят увеличить площадь аэровокзала

Фото: МИА "Казинформ"

В аэропорту Костаная имени Ахмета Байтурсынова в этом году запланирована реконструкция. Планируется расширить площадь аэровокзала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области Олжаса Нургалиева, в 2022 году пассажиропоток аэропорта составил 162 370 пассажиров, что на 28,5 процента больше аналогичного периода 2021 года.

"Для увеличения пропускной способности зала прилета, улучшения качества обслуживания прилетающих пассажиров в этом году запланирована реализация проекта по реконструкции здания аэровокзала. В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала на 2 445 квадратных метров. Также для увеличения качества обслуживания пассажиров в соответствии с мировыми стандартами и рекомендациями ИКАО в проекте предусмотрен монтаж телескопического трапа для вылетающих и прилетающих пассажиров", — сообщил Олжас Нургалиев.

Проектом предусмотрена замена технологического оборудования для зала прилета, а также приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов. Сумму затрат на реконструкцию в ведомстве не назвали.