В аэропорту Астаны временно отменят ночные рейсы

Международный аэропорт Астаны временно не будет принимать и выпускать рейсы в ночное время суток, передаёт BaigeNews.kz.

Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

"С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приёма и выпуска воздушных судов. В связи с чем вносятся изменения в расписание определённых рейсов авиакомпаний, выполняемых из/в Астану", — указывается в сообщении.

Пассажиров просят заранее скорректировать даты поездок и использовать все доступные источники информации (справочные службы авиакомпаний и присылаемые ими уведомления, приложения и службы аэропорта).