В аэропорту Астаны временно отменят ночные рейсы
Сегодня, 05:02
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Сегодня, 05:02Сегодня, 05:02
147Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Международный аэропорт Астаны временно не будет принимать и выпускать рейсы в ночное время суток, передаёт BaigeNews.kz.
Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.
"С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта в период с 22:00 до 6:00 местного времени аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приёма и выпуска воздушных судов. В связи с чем вносятся изменения в расписание определённых рейсов авиакомпаний, выполняемых из/в Астану", — указывается в сообщении.
Пассажиров просят заранее скорректировать даты поездок и использовать все доступные источники информации (справочные службы авиакомпаний и присылаемые ими уведомления, приложения и службы аэропорта).
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