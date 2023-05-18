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airastana.com Сегодня, 12:24
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Сегодня, 12:24
319
Фото: airastana.com

В аэропорту Астаны сообщили об ограничениях из-за ремонта здания

В аэропорту столицы сообщили об ограничениях, вводимых из-за проведения ремонта кровли в терминате T1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1, строительная фирма "Mabco Constructions SA" проводит строительно-монтажные работы в здании Международного аэропорта Астаны. В связи с чем проходы и проезд перед терминалом Т1 периодически будут ограничены до конца июня", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:24
319
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