В аэропорту Астаны отреагировали на жалобы казахстанцев о духоте
Сегодня, 10:06
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Сегодня, 10:06Сегодня, 10:06
96Фото: baigenews.kz
Международный аэропорт Астаны сообщает, что в настоящее время в аэропорту проводятся работы по восстановлению системы климатического оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный аэропорт.
“Из-за высокой нагрузки на охладительную технику, система управления чиллерами функционирует не на полную мощность, но в данный момент аэропорт активно работает над проведением ремонтно-восстановительных работ, чтобы устранить любые возможные несоответствия”, - говорится в сообщении.
Пассажиров просят проявить понимание и терпимость в отношении данной ситуации.
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