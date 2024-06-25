В аэропорту Астаны отреагировали на жалобы казахстанцев о духоте

Международный аэропорт Астаны сообщает, что в настоящее время в аэропорту проводятся работы по восстановлению системы климатического оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный аэропорт.

“Из-за высокой нагрузки на охладительную технику, система управления чиллерами функционирует не на полную мощность, но в данный момент аэропорт активно работает над проведением ремонтно-восстановительных работ, чтобы устранить любые возможные несоответствия”, - говорится в сообщении.

Пассажиров просят проявить понимание и терпимость в отношении данной ситуации.