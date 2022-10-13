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  • В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске
polisia.kz Сегодня, 07:46
117
Фото: polisia.kz

В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске

В аэропорту Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники линейного отдела полиции совместно с пограничной службы КНБ задержали 62-летнего преступника в зале международных вылетов аэропорта. Гражданин РФ, который разыскивался за совершение мошенничества, водворён в изолятор временного содержания.

Напомним, что с 10 по 17 октября в Казахстане проводится ОПМ "Нелегал" с целью выявления лиц, незаконно пребывающих в РК, и пресечения каналов незаконной миграции.

"За два дня проведения ОПМ “Нелегал-2022” к административной ответственности привлечены 38 иностранцев за нарушение правил пребывания в РК. За злостное нарушение миграционного законодательства постановлением судов за пределы страны выдворены шесть иностранцев. Также привлечены к административной ответственности восемь граждан РК за нарушение приглашёнными иностранцами установленных правил пребывания (статья 518 КРКоАП)", – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

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#розыск #россияне #мигранты #аэропорт #Алматы #мошенничество
Журналист
Сегодня, 07:46
117
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