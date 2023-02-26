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В аэропорту Актобе появится инновационный почтовый терминал-хаб
Инновационный терминал-хаб хотят построить в международном аэропорту Актобе имени А. Молдагуловой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Еще два терминала появятся в аэропортах Астаны и Алматы. Это позволит значительно ускорить обработку авиапочты, что важно с учётом роста популярности онлайн-торговли среди казахстанцев
Двусторонний меморандум о реализации проекта заключили аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова.
"Хаб будет охватывать не только Актюбинскую область, но и все западные регионы нашей страны. Благодаря этому проекту сроки доставки почтовых отправлений будут значительно сокращены. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку", — отметил аким области Ералы Тугжанов.
Хаб рассчитан для всего западного региона страны. Его оснастят современным сортировочным оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам.
"Сегодня частота покупок через интернет неуклонно растет, вместе с ней и количество отправляемых посылок. Это мировой тренд, актуальный и для Казахстана. В целях улучшения сервиса мы планируем строительство терминал-хабов в аэропортах Астаны, Алматы и Актобе. Благодаря поддержке главы региона, Актюбинская область первой приступает к реализации данного проекта. С открытием хаба, сроки поставки товаров из-за рубежа, к примеру, из Америки, Германии и Китая, будут сокращены с 45 до 10 дней", — сказала Жанасова.
Также, в рамках реализации комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года" стороны заключили еще одно важное соглашение по развитию почтовой отрасли в сельской местности Актюбинской области. Меморандумом предусмотрено взаимное сотрудничество в вопросах сохранения и модернизации сети производственных объектов АО "Казпочта" в регионе, инициирования открытия новых точек обслуживания, а также организации выплат пенсий, пособий и заработной платы в селах, в которых сегодня нет стационарных отделений почтовой связи.
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