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ДЧС области Абай Вчера, 15:03
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Вчера, 15:03
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Фото: ДЧС области Абай

В Абайской области загорелись 10 тонн битума

В области Абай загорелись 10 тонн битума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В понедельник, 3 июля, на пульт "101" поступило сообщение, что в селе Шыбынды Аксуатского района на асфальтном заводе горит битум. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. По прибытию спасатели установили горение на территории завода трёх боче битума. Общий объём составил 10 тонн.

"Вступив в схватку с огнём, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание в течении получаса. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в ДЧС области Абай. 

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Вчера, 15:03
659
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