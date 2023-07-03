В Абайской области загорелись 10 тонн битума

Фото: ДЧС области Абай

В области Абай загорелись 10 тонн битума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В понедельник, 3 июля, на пульт "101" поступило сообщение, что в селе Шыбынды Аксуатского района на асфальтном заводе горит битум. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения. По прибытию спасатели установили горение на территории завода трёх боче битума. Общий объём составил 10 тонн.