В Абайской области нет незаконной вырубки сгоревшего леса - акимат

Фото: пресс-службы акимата Абайской области

В акимате Абайской области опровергли информацию о незаконной вырубке леса, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе акимата пояснили, что в связи с обеспокоенностью казахстанцев по вопросу вырубки и вывоза выжженных деревьев на автомобильных и железных дорогах области Абай проводится тщательная проверка грузовых вагонов и автотранспортных средств. А санитарные работы в "Семей орманы" будут проводиться с участием общественности.

По поручению главы региона Нурлана Уранхаева департамент полиции с 15 июня несёт службу в усиленном режиме. Стражи порядка ужесточили предварительные меры по недопущению вырубки и транспортировки деревьев из зоны возгорания.

Кроме этого, Общественный совет региона создаёт специальную комиссию, которая будет контролировать санитарные работы после пожара.