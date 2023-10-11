В 800 школах Казахстана нет столовых - депутат

На пленарном заседании мажилиса депутат Жулдыз Сулейменова заявила, что в 800 школах Казахстана нет столовых, передаёт BaigeNews.kz.

В своём вопросе, адресованному министру просвещения Гани Бейсембаеву, депутат подчеркнула проблемные вопросы школьного питания.

"На сегодняшний день 1,5 миллиона наших детей обеспечивается питанием, но сейчас по этому вопросу высказывается много критики со стороны избирателей. На сегодня в 800 школах совсем нет столовых, организовано буфетное питание в 330 школах. Также для 288 школ осуществляется доставка общественного питания. Это информация, которую нам дали. Кто осуществляет контроль и надзор за качеством питания? Если будет ЧС, кто будет нести ответственность? Планируется ли строительство столовых при школах? Сейчас цены варьируются, есть большая разница в них. Что вы предпринимаете, чтоб урегулировать этот вопрос?", - спросила Жулдыз Сулейменова на заседании мажилиса.

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, что для того, чтобы повысить качество школьного питания, приняты меры. Они внесены в приказы. Для того, чтобы они были соблюдены, проводятся мониторинг и проверки. По их итогам будут приняты определённые действия.

И, как уточнил министр, по его информации, в 591 школ нет столовых.

"Работа по обеспечению детей горячим питанием через буфеты организована, соответствующие нормы внесены в приказы Минздрава. Что касается строительства столовых сразу при новых школах, нормы доведены до регионов, соответствующая работа ведется. Сейчас вопрос именно по малокомплектным школам. Это связано с тем, что количество учеников там мало. В связи с этим мы будем изучать положение и принимать соответствующие меры по итогам", - сказал министр.

По словам Гани Бейсембаева, то самая высокая цена за обед - в Алматы, она доходит до 840 тенге , 750 тенге – в Акмолинской области. Самая низкая цена – 480 тенге – в Карагандинской области. В среднем цены на школьный обед в столовой по стране составляют 579 тенге.