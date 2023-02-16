В 80% районов Казахстана отсутствуют пожарные депо - сенатор

Фото: angary.pro

Во многих регионах страны не хватает пожарных депо, а состояние существующих, которым уже по 50-60 лет - оставляет желать лучшего. Проблемы противопожарной безопасности в своём депутатском запросе озвучил сенатор Геннадий Шиповских, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой, потому что в них отсутствуют пожарные депо. В числе таких районов - и густонаселенные.

"Например, в селе Саксаульск Аральского района Кызылординской области с 2018 по 2022 годы пожары произошли в восьми домах. А в прошлом году два дома сгорели полностью. Несмотря на то, что в этом районе проживает около 12 тысяч жителей, ближайшая пожарная часть находится в городе Арал, примерно в 70-80 километрах. Однако согласно требованиям пожарное депо в городской местности должно располагаться в радиусе 3 километров. Также в случае возникновения пожара в городской местности, пожарная бригада должна прибыть в зону пожара за 10 минут, а в сельской за 20 минут", - озвучил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что в соответствующих документах не прописано необходимое количество человек, проживающих в сельской местности для строительства пожарной части, а также не определено расстояние между сельскими округами для строительства новой пожарной части.