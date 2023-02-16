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  • В 80% районов Казахстана отсутствуют пожарные депо - сенатор
angary.pro Сегодня, 13:08
205
Сегодня, 13:08
205
Фото: angary.pro

В 80% районов Казахстана отсутствуют пожарные депо - сенатор

Во многих регионах страны не хватает пожарных депо, а состояние существующих, которым уже по 50-60 лет - оставляет желать лучшего. Проблемы противопожарной безопасности в своём депутатском запросе озвучил сенатор Геннадий Шиповских, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, 80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой, потому что в них отсутствуют пожарные депо. В числе таких районов -  и густонаселенные.

"Например, в селе Саксаульск Аральского района Кызылординской области с 2018 по 2022 годы пожары произошли в восьми домах. А в прошлом году два дома сгорели полностью. Несмотря на то, что в этом районе проживает около 12 тысяч жителей, ближайшая пожарная часть находится в городе Арал, примерно в 70-80 километрах. Однако согласно требованиям пожарное депо в городской местности должно располагаться в радиусе 3 километров. Также в случае возникновения пожара в городской местности, пожарная бригада должна прибыть в зону пожара за 10 минут, а в сельской за 20 минут", - озвучил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что в соответствующих документах не прописано необходимое количество человек, проживающих в сельской местности для строительства пожарной части, а также не определено расстояние между сельскими округами для строительства новой пожарной части.

"На наш взгляд, из-за отсутствия такой чёткости в Техническом регламенте во многих сельских районах существуют проблемы со строительством пожарных депо. Поэтому для решения данного вопроса в сельских населённых пунктах страны необходимо внести соответствующие поправки в Технический регламент. В частности, для строительства новых пожарных депо должна быть уточнена необходимая численность населения в сельском округе и расстояние между сельскими округами", - предложил сенатор Геннадий Шиповских.

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#пожарное депо #безопасность #Геннадий Шиповских
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:08
205
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