В 68 школах страны ремонт не завершится к началу учебного года

В Минпросвещения рассаказали, что в 68 школах ремонт не завершится к началу нового учебного года, передаёт BaigeNews.kz.

Это школы Актюбинской (12), Алматинской (10), Атырауской (10), Акмолинской (7), Туркестанской (5), Жамбылской (5), Костанайской (3), Западно-Казахстанской (2), Северо-Казахстанской (4), Восточно-Казахстанской (2), в Карагандинской (1), Абай (1), Ұлытау (1) областей и г. Алматы (5) .



Акиматам до начала учебного года рекомендовано предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности, подготовки учебных программ.

В случае, если подрядные компании не завершат в срок начатые работы, управлениями образования будут определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса и организации подвоза обучающихся к организации образования и обратно домой.