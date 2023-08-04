В 68 школах страны ремонт не завершится к началу учебного года
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В Минпросвещения рассаказали, что в 68 школах ремонт не завершится к началу нового учебного года, передаёт BaigeNews.kz.
Это школы Актюбинской (12), Алматинской (10), Атырауской (10), Акмолинской (7), Туркестанской (5), Жамбылской (5), Костанайской (3), Западно-Казахстанской (2), Северо-Казахстанской (4), Восточно-Казахстанской (2), в Карагандинской (1), Абай (1), Ұлытау (1) областей и г. Алматы (5) .
Акиматам до начала учебного года рекомендовано предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности, подготовки учебных программ.
В случае, если подрядные компании не завершат в срок начатые работы, управлениями образования будут определены временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса и организации подвоза обучающихся к организации образования и обратно домой.
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