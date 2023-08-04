  • 4 Августа, 10:45
  • BAIGENEWS

В 68 школах страны ремонт не завершится к началу учебного года

Сегодня, 09:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
"ТоболИнфо" Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30
160
Фото: "ТоболИнфо"

В Минпросвещения рассаказали, что в 68 школах ремонт не завершится к началу нового учебного года, передаёт BaigeNews.kz.

Это школы Актюбинской (12), Алматинской (10), Атырауской (10), Акмолинской (7), Туркестанской (5), Жамбылской (5), Костанайской (3), Западно-Казахстанской (2), Северо-Казахстанской (4), Восточно-Казахстанской (2), в Карагандинской (1), Абай (1), Ұлытау (1) областей и г. Алматы (5) .

Акиматам до начала учебного года рекомендовано предпринять необходимые меры по обеспечению безопасности, подготовки учебных программ.

В случае, если подрядные компании не завершат в срок начатые работы, управлениями образования будут определены  временные места дислокации обучающихся для организации учебно-воспитательного процесса  и организации подвоза обучающихся к организации образования и обратно домой.

Самое читаемое

Наверх