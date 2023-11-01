В 52 школах Алматы модернизировали детские и спортивные площадки

В организациях образования Алматы модернизируют и строят новые спортивные площадки. Это делается в целях формирования здорового образа жизни, создания наилучших условий для занятий спортом детей и в целом для увеличения их охвата физической культурой, передает BaigeNews.kz.

На сегодняшний день за счет местного бюджета уже модернизированы спортивные площадки в 46 школах города. В 2021 году модернизация была проведена в 31 школе, в 2022 году - в 15 школах. В текущем году обновление спортивных площадок проводится в 19 школах, в 6 из них работы уже завершены.

В рамках модернизации будут построены новые футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, workout-зоны, обновлены резиновое покрытие беговых дорожек, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, футбольные ворота, гимнастические сооружения и скамейки.

По каждой спортивной площадке разработаны эскизные проекты с проведением индивидуальных расчетов. Учитывались географические особенности и технические возможности пришкольных спортивных площадок.

Таким образом акимат Алматы реализует постановление правительства РК "Об утверждении Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта до 2025 года".