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В 52 школах Алматы модернизировали детские и спортивные площадки

1 Ноября, 12:15
АВТОР
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Акимат г. Алматы 1 Ноября, 12:15
1 Ноября, 12:15
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Фото: Акимат г. Алматы

В организациях образования Алматы модернизируют и строят новые спортивные площадки. Это делается в целях формирования здорового образа жизни, создания наилучших условий для занятий спортом детей и в целом для увеличения их охвата физической культурой, передает BaigeNews.kz. 

На сегодняшний день за счет местного бюджета уже модернизированы спортивные площадки в 46 школах города. В 2021 году модернизация была проведена в 31 школе, в 2022 году - в 15 школах. В текущем году обновление спортивных площадок проводится в 19 школах, в 6 из них работы уже завершены. 

В рамках модернизации будут построены новые футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, workout-зоны, обновлены резиновое покрытие беговых дорожек, баскетбольные щиты, волейбольные стойки, футбольные ворота, гимнастические сооружения и скамейки. 

По каждой спортивной площадке разработаны эскизные проекты с проведением индивидуальных расчетов. Учитывались географические особенности и технические возможности пришкольных спортивных площадок. 

Таким образом акимат Алматы реализует постановление правительства РК "Об утверждении Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта до 2025 года".

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