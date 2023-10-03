В 26 раз упал спрос на российский рубль в Казахстане
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В Казахстане за восемь месяцев заметно снизился спрос на иностранную валюту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
"Объём нетто-продаж обменными пунктами долларов США за январь–август 2023-го составил 1 трлн тг — на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем чистые продажи обменными пунктами евро за год уменьшились на 27,2%, составив 158,8 млрд тг. Больше же всего сократились нетто-продажи российских рублей: сразу в 26 раз, до 10,3 млрд тг", - сообщили эксперты.
По данным аналитиков, наименьшие объёмы продаж долларов США и евро были отмечены в двух областях: Жетысуской (2 млрд тг/49,8 млн тг) и Улытауской (3,1 млрд тг/123,5 млн тг) областях.
Тогда как отрицательные объёмы продаж российского рубля были отмечены сразу в 7 из 20 регионов РК.
"В первую очередь это Алматы: минус 15,4 млрд тг за январь–август 2023-го. Следом идут Шымкент (минус 3,3 млрд тг) и Актюбинская область (минус 2,6 млрд тг)", - уточнили аналитики.
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