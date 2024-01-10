В 2024 году научно-дорожную отрасль Казахстана ожидают большие изменения – Арман Алибаева

В последние годы автодорожная отрасль Казахстана показывает значительные успехи в научной и цифровой сферах. В этом году министр транспорта РК Марат Карабаев неоднократно говорил о проблеме сложного нормативного регулирования в дорожном строительстве и необходимости создавать конкурентно-способный продукт в транспортной сфере. О том, как осуществляется эта сложная задача, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала руководитель Казахстанского дорожного научно-исследовательского института Арман Алибаева.

- Арман Халилолловна, ранее вы говорили о создании Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий, способной значительно повысить качество и скорость строительства отечественных дорог. Удалось ли вам реализовать все заявленные планы?

- Мы запустили проект Единой базы в пилотном режиме и, хочется сказать, что качество дизайна, скорость работы программы и конечно же актуальность данных на достаточно высоком уровне. Мы активно ведём её заполнение – за этот год в неё была добавлена информация о 106 карьерах из 8 регионов Казахстана, а также 61 каменных материалов, 45 – песок, 51 – ПГС, ГПС, ЩГПС и ЩПС, 2 – битум, 1 – минеральный порошок.

Напомню, что целью проекта Единой базы является цифровизация всех карьеров и заводов РК, которые производят щебень, песок, ПГС, битум и другие материалы. Наши пользователи будут иметь данные о местоположении, объемах запасов и ценах. Одним из главных преимуществ проекта является борьба с лоббированием производителей дорожно-строительных материалов, а также фальсификаций с их качеством и наличием.

За 2023 год мы провели 6 заседаний Технического совета с участием дорожных специалистов из различных организаций и добавили в базу 75 новых технологий и материалов. Из них 29 были успешно апробированы и получили статус "Зеленый". Еще 9 находятся на стадии апробации на опытных участках со статусом "Желтый". 37 – сейчас проходят лабораторные испытания и имеют статус "Серый".

- Как продвигается проект реформирования дорожных нормативов?

- В соответствии с государственным заданием, мы планируем завершить обработку всей нормативной документации дорожной отрасли РК до конца 2026 года. Институт прилагает большие усилия, чтобы сделать нашу нормативную базу более гибкой для внедрения инноваций. Работа была начата в 2023 году. За это время нами проведен анализ структур нормативов зарубежных стран с выездами в КНР, США, РФ, Белорусь, страны Азии и Европы. Также мы проанализировали казахстанские НТД на предмет коллизий дублирования и пробелов.

На сегодня, из порядка 1200 нормативных документов 48% пересмотрены и проанализированы. Ведутся работы по их актуализации. Работы по переработке нормативов будут продолжатся и в следующем году.

Следует отметить, что в работе по переработке особое внимание уделяется актуализации действующих и возможности параллельного применения международных стандартов с использованием передовых технологии, что в свою очередь позволит подрядным организациям выбирать из новейших мировых технологий при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог.

Для своевременного завершения работ и всестороннего подхода к данному вопросу мы привлекаем высококвалифицированных отечественных специалистов и экспертов отрасли.

- В прошлом году вы также говорили о возможном создании банка профессиональных дорожников, а специалисты КаздорНИИ не раз говорили о дефиците кадров. Как идёт продвижение в этом направлении?

- С подачи института Министерство транспорта сделало большую работу совместно с Министерством науки и высшего образования, в связи с чем было принято решение выделять 1000 грантов на обучение по транспортным специальностям. К тому же, наш министр Марат Карабаев добился разделения направлений строительства в обучении студентов, так как в отрасли отмечался острый дефицит кадров, который, по нашим подсчётам, был примерно в 10 раз больше количества выпускающихся студентов.

Институтом была создана база профессиональных дорожников Jolshy. На сайте института объявили сбор данных о будущих и действующих дорожных специалистах – о выпускниках вузов, инженерах, мастерах, проектировщиках и др.

Сейчас ведутся работы по заполнению и дальнейшей интеграции базы с такими платформами как Enbek.kz и eLicense.kz что бы в базе специалистов были отражены сведения кадров (квалификация, опыт работы, сертификаты курсов повышения квалификаций и т.д.), статистические данные о потребности кадров дорожной отрасли, подбор кадров для работодателей.

Статистические данные дадут возможность государственным органам владеть реальными данными по потребностям кадров в отрасли, проводить аналитические исследования, оценки рисков для принятия и реализации необходимых мер.

К тому же, мы активно ведём образовательные курсы. В 2022 году в Центре развития компетенций АО "КаздорНИИ" курсы повышения квалификации прошло 152 специалиста, а в 2023 г. – 300 человек. Количество слушателей увеличилось в 2 раза, чему предшествовала огромная организационная работа. Это и семинары, встречи с представителями акиматов, подрядных организаций, а также разнообразие курсов и форматов их проведения. Мы впервые провели выездные курсы на базу заказчика, а также непосредственно на стройплощадках во время строительных работ.

Проблему дефицита квалифицированных кадров не решить сразу, но этот большой и долгое время неподвижный лёд тронулся.

- Какие значимые события с участием вашего института произошли за этот год?

- Могу сказать, что год прошёл неплохо. Нами установлено сотрудничество с иностранными партнёрами, что ранее сообщалось. Приезжали представители Jiangsu Transportation Institute, где в ходе встречи мы обсуждали возможность создания на базе КаздорНИИ казахстанско-китайского исследовательского центра в сфере транспорта и дорог. Наши специалисты посетили дорожные институты США, где вместе с университетом Беркли мы планируем провести научную работу по внедрению сенсоров для оценки эксплуатационных свойств дороги. Если ранее институт проводил исследования по температурно-влажностному режиму, то теперь мы хотим внедрять сенсоры, по которым можно будет заранее определить деформацию дороги и соответственно предпринять профилактические меры.

Следует отметить, что нами практически готова цифровая база Системы управления эксплуатации мостов. По ней за 2023 год создана единая база по мостам РК, разработана новая методология оценки их тех. состояния, пересмотрена существующая система надзора, проведены инструментальные обследования сложных внеклассных мостов, а также введены модули "Инвентаризация и обследование" и "Отчеты", что значительно облегчит анализ и подготовку отчётов. С проектом СУЭМ у наших пользователей не будут возникать проблемы с предотвращением аварий на мостах. А это экономия крупных денежных средств для республики.

Также мы занимались организацией международной научно-практической конференции "Перекрёсток инноваций и инфраструктуры: формула развития дорожной отрасли" на Kaztraffic-2023. Нами установлены ещё более тесные связи с коллегами из Европы и Азии.

Впервые в Казахстане создан Национальный комитет Всемирной дорожной ассоциации PIARC (ПИАРК), в мероприятии которых мы также принимали самое активное участие.

И, конечно же, институтом полностью завершён переезд в Астану, проведена модернизация института, обновление имиджевой составляющей и внутреннего содержания КаздорНИИ. Обновился состав учёных, преимущественно стало больше молодёжи.

- Какие перспективы для КаздорНИИ вы видите в следующем году?

- Наша текущая ситуация такова: мы плотно работаем над созданием новой нормативной базы и отраслевой квалификационной базы, цифровизацией направлений нашей деятельности, наращиванием научного потенциала, организацией постдокторантуры и обновлением лабораторно-технической базы. В перспективе, в наши задачи входят внедрение научно-технического сопровождения новых технологий, развитие международного сотрудничества для внедрения передовых стандартов, интеграция с ИС госорганов, развитие институциональных компонентов (зеленая защита дорог в ЦАРЭС, разработка национальной транспортной модели, внедрение системы учета мест концентрации ДТП) и конечно же поиск источников финансирования. Думаю, мы продолжим приносить большую пользу для транспортной отрасли Казахстана и ещё не раз удивим тех, кто следит за нашим трудом. Институт неустанно трудится и, полагаю, в 2030 году Казахстан будет иметь не только обновлённую дорожную базу нормативов, но и цифровые проекты, в которых будут собраны самые актуальные данные нашей отрасли, позволяющие значительно ускорить, упростить и улучшить строительство дорог.