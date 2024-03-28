В 2024 году газификация страны вырастет до 61,1 процента

До конца 2024 года ожидается увеличение уровня газификации страны до 61,1%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

В течение года планируется завершение строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе, второй нитки "Алматы-Байсерке-Талгар", четвёртой нитки "Жанаозен-Актау".

На сегодняшний день доступ к природному газу имеет 60% населения или 12 млн человек.

Данный показатель был достигнуть за счет модернизации газотранспортной системы, в том числе строительство дополнительных и реконструкция действующих ниток.

В целом из республиканского бюджета было выделено 81,4 млрд тенге на реализацию 88 проектов, из них завершен 21 проект или 28 населенных пунктов с населением 70,2 тысяч человек получили доступ к природному газу.