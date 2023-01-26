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  • В 2022 году зафиксировали 500 сбоев информсистем госорганов - МЦРИАП
pixabay.com Сегодня, 17:16
119
Сегодня, 17:16
119
Фото: pixabay.com

В 2022 году зафиксировали 500 сбоев информсистем госорганов - МЦРИАП

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности насчитали около 500 сбоев в информационных системах госорганов Казахстана, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии МЦРИАП РК.

"За прошлый год зафиксировано порядка 500 сбоев с общим временем простоя более 700 часов. Данные отрицательные факты министерству нужно детально проанализировать и в месячный срок выработать механизм обеспечения госорганами бесперебойной работы своих информсистем с возложением персональной ответственности на цифровых вице-министров", - сообщил он.

Глава кабинета министров поручил вице-министрам обеспечить качественное исполнение данных KPI, а министерству цифрового развития - провести оценку эффективности их работы и проинформировать правительство.

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#Смаилов #сбои #информсистемы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:16
119
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