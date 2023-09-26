В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил выстроить систему обращений и утилизаций отходов, передаёт BaigeNews.kz.

"Нужно активно внедрять раздельный сбор отходов, их дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию. Опыт зарубежный имеется", - сказал Смаилов.

Он также добавил, что одной из главных проблем в Казахстане с организацией полигонов для отходов являются тарифы, требования и нормы. Их необходимо делать более гибкими, особенно для исторически сложившихся мест размещения отходов в небольших населённых пунктах, считает премьер-министр.

"Министерствам экологии, просвещения, науки до конца года разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором. Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения. Итоги исполнения данных поручений мы заслушаем в конце года на заседании правительства", - отметил глава кабмина.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что до сих пор в стране не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов.

"Часто люди бросают мусор на улице. Очень сложная ситуация со свалками в сёлах. По результатам оперативного космического мониторинга за 2022 год по стране выявлено более 5,6 тысяч стихийных свалок. В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тысяч несанкционированных мест отходов. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон", - отметил Смаилов.

Глава Правительства потребовал до 1 ноября утвердить в регионах программы управления коммунальными отходами и до конца года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.