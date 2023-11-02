В 15 раз снизилось число желающих отказаться от казахстанского гражданства

На заседании рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и других ответственных должностных лиц о состоянии работы госорганов в рамках основных направлений деятельности комиссии.

Председатель комиссии отметил положительную тенденцию снижения количества лиц, желающих выйти из казахстанского гражданства, более чем в 15 раз за последние четыре года. Если в 2019 году таких лиц было 1,7 тысячи, в 2020 году – 0,9 тысячи, то в 2021 году – 123, в 2022 году – 114 человек.

По итогам заседания комиссией приняты решения и рекомендации.