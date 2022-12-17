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В 13 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В "Казгидромете" сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Караганде, Темиртау, Жезказгане, Костанае, Кокшетау, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
Высокий уровень загрязнения воздуха синоптики прогнозируют в столице, в Караганде, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.
В Астане 17 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса мороза.
В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 мороза.
В Усть-Каменогорске без осадков. Ветер юго-западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём 13-15 градусов мороза, ночью 18-20 градусов мороза.
В Семее без осадков. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём минус 13-15 градусов, ночью 18-20 градусов мороза.
В Риддере без осадков ветер восточный 0-5 м/с. Температура воздуха днём 11-13 градусов мороза, ночью 17-19 градусов мороза.
Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в Алматы, Актобе, Кокшетау, Петропавловске.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 мороза.
В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза.
В Петропавловске ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, температура воздуха днём 13-15 мороза, ночью 15-17 градусов мороза.
Метеорологические условия в Шымкенте, Темиртау, Жезказкане, Костанае будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом в мегаполисе ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 2-4 градуса мороза
В Темиртау днём 17 декабря 7-9 градусов мороза.Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 мороза.
В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 мороза.
В Костанае без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 11-13 градусов мороза.
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