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Узнать за пять минут: чем питаются казахстанские школьники

Сегодня, 15:57
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: BaigeNews.kz

В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz вы узнаете о том, кто решает, чем питаются казахстанские школьники и какие продукты должны быть в меню учеников.

На сегодняшлий день по поручению главы государства, бесплатным питание обеспечены 1 миллион 400 тысяч учеников начальных классов и более 200 тысяч учащихся 5-11 классов из социально уязвимых семей. 

Подробнее — в новом выпуске.

 

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