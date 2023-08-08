  • 8 Августа, 09:42
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Узнать за 5 минут: Все что нужно знать о повышении тарифов на комуслуги

Сегодня, 09:17
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: pixabay.com

В этом выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz расскажем почему в Казахстане растут тарифы на коммунальные услуги, в каких регионах самые высокие тарифы на тепло, свет и воду, а также в каких случаях казахстанцам могут вернуть деньги за оплаченные комуслуги.

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