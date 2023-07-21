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Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане? Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36
193

Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане?

В этом выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz расскажем о том почему возникает аномальная жара в Казахстане, как проводится мониторинг погоды, и кончено же узнаем точный прогноз на ближайшее время. 

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Сегодня, 16:36
193
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