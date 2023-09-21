Узнать за 5 минут: Как решают проблему нехватки школ в Казахстане?
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
135Фото: BaigeNews.kz
В очередном выпуске проекта "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz раскажем о проблеме нехватки школ в Казахстане, и как ее намерены решать.
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