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Ужесточить процедуру получения водительских прав намерены в Казахстане

Сегодня, 12:24
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пресс-служба "Правительство для граждан" Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: пресс-служба "Правительство для граждан"

В МВД готовят второй пакет поправок, направленных на ужесточение процедуры получения водительских прав в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.  

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев указал на  снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей.

"В МВД внесены поправки в Правила приёма экзаменов. Сделали эту процедуру открытой. Процесс сдачи экзаменов теперь отслеживается посредством онлайн трансляции. Введена норма по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе "Автошкола". Тем самым исключена возможность корректировки списков", - сказал он.

Сейчас, по его словам, ведомство разработало второй пакет поправок.

"Планируется переход на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинских справок. Кроме того, прорабатывается вопрос отмены самостоятельной подготовки водителей", - резюмировал Кожаев.

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