Ужесточить процедуру получения водительских прав намерены в Казахстане

В МВД готовят второй пакет поправок, направленных на ужесточение процедуры получения водительских прав в Казахстане, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев указал на снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей.

"В МВД внесены поправки в Правила приёма экзаменов. Сделали эту процедуру открытой. Процесс сдачи экзаменов теперь отслеживается посредством онлайн трансляции. Введена норма по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе "Автошкола". Тем самым исключена возможность корректировки списков", - сказал он.

Сейчас, по его словам, ведомство разработало второй пакет поправок.