Ужесточить наказание за призывы к массовым беспорядкам предлагают в МВД

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал о том, как в стране планируют ужесточить наказание за призывы к массовым беспорядкам и бытовые преступления, передаёт BaigeNews.kz.

"Это позволит повысить уровень защиты конституционных прав граждан и эффективно использовать время и трудовые ресурсы. Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети, хулиганство, совершённое в составе преступной группы и совершённое убийство и бандитизм и в составе преступной группировки с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения", — сообщил министр на чтении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения".

В составы правонарушений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, а именно причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вводятся квалифицирующие признаки — "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного". Тем самым усиливается степень тяжести преступления.

Министр пояснил, что в настоящее время осуждённым в тюрьме могут отложить наказание по решению суда, если человек заболевает или находится в тяжёлом состоянии. Таким образом, он получает лечение в гражданском медицинском учреждении. Когда он выздоравливает, то возвращается в колонию. Теперь в МВД предлагают использовать эту возможность ещё при назначении наказания.