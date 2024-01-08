Ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие обсудили эксперты

Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева сообщила об основных нормах, которые разрабатываются для законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию, передаёт BaigeNews.kz.

Она выступила на круглом столе, посвящённом обсуждению этих вопросов. В мероприятии также приняли участие общественные деятели, депутаты, эксперты.

"Коротко ознакомлю с основными нормами, разработанными по поручению президента в законопроекте, касающемся прав женщин и обеспечивающем безопасность детей. Предусмотрено создание инфраструктуры помощи семьям, а именно - центров поддержки семьи. Их задача - вывести семью из трудной ситуации. Также предусмотрено оказание психологической помощи детям, которая будет вводить единый системный подход при буллинге, суицидальных настроениях среди детей в образовательных учреждениях. Помимо этого, законопроект предусматривает криминализацию насилия, введение побоев и причинения легкого вреда в уголовный кодекс. Также включено отнесение их в категорию уголовных правонарушений публичного обвинения, что принципиально важно, чтобы жертва не собирала доказательства самостоятельно", - сказала Закиева на круглом столе в КазГЮУ.

По её словам, планируется включить в закон ответственность за все формы насилия в отношении детей, в том числе истязания, нанесение тяжкого вреда здоровью. Исключено примирение за насилие, совершаемое в отношение в детей.

"В 30 процентах случаев такие дела закрываются за примирением сторон. В законопроекте предусмотрена статья "Приставание сексуального характера в отношении несовершеннолетних", а также пожизненное заключение за изнасилование. Предусматривается содержание под стражей лиц, совершивших преступление, связанное с насилием и против половой неприкосновенности в отношении детей, на время досудебных и следственных действий", - сказала Закиева.

Она обратила внимание на кадровый вопрос. По мнению омбудсмена, закон не будет действовать эффективно, если в стране не будет специалистов.

"Принимая закон, мы должны решить кадровый вопрос обеспеченности служб, которые будут его реализовывать. Поэтому в этом году с госорганами будем работать над увеличением сотрудников органов опеки до 1 615. Сейчас у нас 300 сотрудников. Также стоит вопрос об увеличении количества сотрудников в подразделении защиты женщин от насилия в структуре МВД. Ведомством проводится работа по увлечению количества работников до 1 000 единиц. Для решения вопроса нужен комплексный подход, он должен включать широкий спектр мер", - сказала Закиева.

В круглом столе принял участие и уполномоченный по правам человека Артур Ластаев. Он сообщил, что ранее утверждён ряд мероприятий в области прав человека, содержащий блок по предотвращению насилия. В частности, речь идёт о практике социальной коррекции, привлечении кризисных центров.

"Президент неоднократно указывал, что нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия. К сожалению, безнаказанность дебоширов развязывает им руки, оставляя жертв без защиты. Глава государства в интервью выразил поддержку высшим ценностям человека - правам, здоровью. Он выразил поддержку инициативам за усиление наказания за бытовое насилие. Это стало позитивным сигналом для общества, демонстрируя положительное стремление властей искоренять любые посягательства на права женщин. Хотел бы добавить, что применяя искоренение дискриминации в любой сфере, мы вносим свой вклад в общемировую систему борьбы с правами женщин. На сегодня свыше 150 стран приняли закон о противодействии насилию. Реализация мер будет способствовать прогрессу, формированию культуры, уважительного отношения к женщинам, детям, пожилым людям. В целом нетерпимости к насилию", - сказал Ластаев.

Он также рассказал о мировой статистике по вопросу проблем бытового насилия.