Узбекская двухчубая, фазан Свайно и индийские павлины: "птицепарк" с редкими породами завёл житель СКО

Фото: Алена Фомина

Житель села Архангельское, что в Северо-Казахстанской области, разводит фазанов редких пород. Покупать диковинную птицу к Александру Рожкову люди приезжают со всей округи и не только.

А ещё у птицевода есть четыре голубятни и куры карликовых пород. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в гостях у хозяина мини-птицефермы и разузнал о тонкостях птичьего дела.

Александр — хозяин гостеприимный, встретил радушно, с ходу предложил чаю, но первым делом хотелось посмотреть подворье.

Здесь у птицевода много места, чисто, пернатые шумят, в ряд стоят вольеры, отдельно — курятник и голубятня.

"Пока пород фазанов у меня восемь, — рассказывает Александр Викторович, — будет больше, сейчас "охочусь" еще за парочкой красавцев — в планах приобрести алмазного и непальского".

Говоря "охочусь", Александр не шутит. Некоторых птиц он находил, отправляясь за тысячи километров и покупая за немалые деньги.

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Просто такая сильная любовь

Разведением птиц Рожков увлекается давно: сначала это были голуби, куры разных пород, цесарки, индюки. А 12 лет назад он заинтересовался фазанами:

"Думаю, почему бы не попробовать. Купил две особи охотничьих фазанов. Нашёл птиц по объявлению. Стоили дорого, но цены меня не останавливают. Главное — найти то, что хочу. С разведением поначалу ничего не получалось. Два года были безрезультатными, пока не приноровился. Для того чтобы птица водилась, нужно много знать о её содержании, кормлении, размножении. Учился в процессе на своих ошибках. Теперь об уходе за фазанами знаю многое, но всё равно что-нибудь интересное в интернете подсматриваю. Понравилось, что у фазанов иммунитет крепкий. До этого намучился с курами. Они постояннно чем-то болели, а индюки клевали всё подряд: стекло, гвозди. Сложно было уследить. Поэтому фазаны мне показались просто райскими птичками".

Мы подходим к первому вольеру. Александр открывает дверь, приглашает внутрь, а там… Нет, не фазаны — павлины!

"Это индийские павлины. У меня их две пары. Несмотря на то, что родина их — жаркая страна, наши северные холода они переносят довольно стойко", — говорит Александр Викторович.

Гостей павлины немного сторонятся, с любопытством оглядывают, вытягивая шею.

"Сразу приметили незнакомцев", — комментирует хозяин.

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В свой птичник он всегда отправляется в одной и той же рабочей одежде. Говорит, это важно, так обитатели двора запоминают внешний вид, голос и походку. Для них он свой. Даже фазаны агрессивных пород едят у него с рук. Но чуть что не так, могут и клюнуть в спину или в локоть. А недавно Александр Викторович поймал "поцелуй". Королевский фазан клюнул его в губу.

"Территорию охраняет и своих самочек, — объясняет птицевод, — я не обижаюсь".

Говоря о павлинах, собеседник замечает, что много внимания птица к себе не требует, разве что в первый месяц жизни. Тогда нужен тщательный уход: тепло, дистиллированная вода, питательные корма, витамины, впрочем, как и всем. Обязательно и пропоить лекарством от инфекций. Это касается не только павлинов. Интересно, что подходит трихопол. После такой процедуры птица редко болеет. Фазанов ещё и глистогонить нужно каждую осень и весну. Они ведь в пищу употребляют не только ягоды и зерновые, но также животный белок — мясо или рыбу, иногда сало. В общем, любят разнообразие, коего павлинам не требуется. В вольерах не должно быть ничего лишнего. Павлины, как индюки, клюют всё подряд.

Уже четыре года эти птицы живут у Александра Викторовича. Он сам делает инкубацию. Есть кое-какая продажа. Но в подсобном хозяйстве Рожкова они больше для украшения и радости.

Голуби для релакса

Птицевод не берётся их считать, говорит, что всего у него четыре голубятни. И в этом дворе только часть.

"Развожу голубей для релакса, — улыбается хозяин, — напряжение прихожу сюда снимать. Смотрю, как они занимаются своими птичьими делами, и проблемы отступают".

По словам Александра Викторовича, в голубятне обитают несколько пород. Среди них узбекская двухчубая. Выведена она была в начале XX столетия. За основу взяты персидские породы, голуби из Китая и Турции. Есть ещё статные голуби. Так их именуют за горделиво поднятую голову, слегка выпяченную грудь, яркое оперение и поднятый вверх широкий хвост. С давних пор выводили птицу в разных регионах России. Главная черта статных — спокойный нрав и добродушие. Говорят, что в СССР за пару статных голубей птицеводы на голубиных выставках отдавали даже машины и квартиры. Кстати, наш собеседник регулярно выезжает на разные выставки голубей по Казахстану и в приграничные регионы РФ.

"Люблю бывать на таких мероприятиях, — говорит птицевод, — не пропускаю ни одного важного. Там и присматриваю новую живность".

В птичьей коллекции среди голубей есть и бакинцы — эти птички с крутым нравом и бойцовскими качествами. Прародителями пернатых является иранская порода.

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Карликовые куры — идеальные мамы для фазанов

А мы следуем дальше вглубь владений птицевода. В ряд во дворе стоят компактные "домики" для фазанов и кур. Недавно Александр Викторович завёз птичкам песок для зимовки.

"Это нужно обязательно делать именно осенью после тщательной чистки помещений от помёта, тогда весной можно ожидать приплод".

Зимуют птицы в этих же вольерах, просто их Александр обшивает поликарбонатом. В целом к холоду пернатые приспособлены, главное в этот период — хорошее питание. Подходим к курятнику, хозяин открывает дверку… И на волю вылетает стайка шумных карликовых кур. Кстати, держит эту породу Александр Викторович для того, чтобы они высиживали фазанов

"Причём мамочки из кур получаются идеальные, лучше, чем самки фазанов, водят птенцов до тех пор, пока те не окрепнут и не будут готовы к самостоятельной жизни", — отмечает собеседник.

Заметно, что у фазанов в клюве странное приспособление красного цвета:

"Это "очки", -— поясняет хозяин. — В естественных условиях фазаны обитают на обширных территориях, а здесь, в вольерах, им тесно. Потому иногда из-за этого возникает стресс и раздражение. Птички начинают клевать друг друга, чтобы этого избежать, я просто снижаю им поле зрения, чтоб они не видели, что вокруг не так просторно, как на воле, и не долбили сородичей. Отмечу, что нрав диких птиц, конечно, отличается от домашних. Гуманности никакой. Если в клетке кто-то заболел или поранился, начинают заклёвывать слабого. Естественный отбор. Как-то захожу к ним, смотрю, самочка фазана нахохлилась, сидит в углу, и у неё на спине большая рана, самец обидел. Другие сородичи уже почувствовали вкус крови. Я быстренько отсадил особь, рану не трогал. Иммунитет сильный, сама справилась. Просто отнёс её в тепло и хорошим кормлением обеспечил. Через неделю поправилась птичка, окрепла, и рана заросла быстро".

Александр Викторович сильно огорчается, когда кто-то из живности заболевает, начинает звонить знакомым птицеводам, консультироваться:

"Столько ведь стараний вкладываешь, чтобы вырастить. Иногда помогает, а иногда нет, и птица погибает. Тогда возможно сделать из неё чучело. Но в практике у меня такого не было".

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Нет покоя — нет интима

В пищу фазанов Александр принципиально не употребляет.

"Я столько в них труда вкладываю не для того, чтобы потом их съесть. Да, у фазанов, говорят, вкусное мясо, особенно у королевских, но не пробовал. Развожу птиц на продажу таким же увлеченным, как я. Но никак не для каких-то других целей".

Кроме того, Александр никогда не отдаст своих питомцев в ненадёжные руки.

"За молодняком сам смотрю. Стараюсь пристраивать уже взрослых особей. Когда фазан молодой, он ещё уязвим и долго привыкает к новым условиям. Может стрессануть так, что ещё год никаких спариваний. Для интима спокойная и уютная обстановка нужна".

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За птицей к Александру Викторовичу едут любители со всего Казахстана. Пользуются популярностью лимонные фазаны — шикарные птицы с жёлтым ярким оперением напоминают попугаев. Эта порода у Рожкова нарасхват.

"Ко двору птица! Хорошо плодится и почти вся сохраняется, много уходит на продажу. Хорошо ещё и то, что лимонные фазаны неплохо адаптированы к холодным зимам и не требуют особого ухода. В неволе самцы становятся любвеобильными и могут пользоваться успехом у нескольких подруг, тогда как в условиях дикой природы создают пару с одной самкой", — расказывает Александр Рожков.

Дальше в "домиках" еще несколько красивых птиц с шикарным оперением.

"Это серебряный фазан, иногда его называют ещё серебристым, — продолжает Александр Викторович. — Родом птичка из Китая. В содержании проста и отличается хорошей плодовитостью, даёт сильное потомство. Разводится в декоративных целях. Нестись будет ещё пару лет, потом яйценоскость постепенно снизится. На воле такие птицы живут около восьми лет, условия-то жёсткие, можно попасться и в зубы хищнику. У меня, думаю, их лет на 25 хватит. А вот другая порода — фазан Свайно, или тайваньский. Название получил в честь английского биолога Роберта Свайно, который впервые подробно описал вид. В домашнее разведение птица попала прямиком из Красной книги. Нрав крутой у Свайно. Но когда в вольер подсаживаешь более спокойного золотого фазана, боец на удивление становится воспитанным и тихим. Я уже так несколько птиц гармонизировал", — улыбается А. Рожков.

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Кто "в доме" хозяин

Фазана Эллиота Рожков приобрел для разнообразия. По его словам, птица обладает довольно спокойным нравом, не то что его собрат — королевский фазан:

"Порода агрессивная, лучше близко не подходить С этим самцом в вольере живут две самки, можно подсадить ещё одну. Иногда он и их гоняет. Ушастый фазан интересен тем, что самец во всем подчиняется самке. Ей лучший кусок, ей удобное место, а если что не так, сразу клювом в голову. Даже интимные дела у этих товарищей происходят исключительно по желанию особи женского пола".

На вопрос "Выгодно ли такое дело?" Александр Викторович говорит, что только покрывает все расходы. Корма дорогие и цены регулярно поднимаются.