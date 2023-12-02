Увольнения работников природного заповедника в Акмолинской области добились прокуроры
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Прокуратура Акмолинской области выявила нарушения режима охраны особо охраняемой территории инспекторами и руководством Коргалжынского государственного природного заповедника Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz.
"На особо охраняемой территории организовано незаконные сенокошение и выпас скота с согласия руководства непосредственно инспекторами заповедника, уполномоченными на охрану заповедного режима. В результате заповеднику причинен значительный вред. На территории заповедника содержались более 700 лошадей, принадлежащие близким родственникам инспекторов. За нарушение заповедного режима и использование полномочий вопреки интересам службы трое инспекторов уволены, в том числе руководитель отдела по защите природных комплексов", — сообщили в пресс-службы прокуратуры области.
Также отмечается, что в отношении руководства заповедника проводится служебная проверка.
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