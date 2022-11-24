Уволить рекомендовали сельского акима, который провёл отпуск в изоляторе

Фото: BaigeNews.kz

В Петропавловске члены совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Юбилейного сельского округа района Шал акына СКО Беркута Шекенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Суд признал акима виновным в совершении административного правонарушения и арестовал на 20 суток за управление служебным автомобилем, не имея на это права, в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.

10 октября после возвращения с сельскохозяйственной ярмарки в Астане акима сельского округа пригласили на вечерний ужин в придорожное кафе, где вместе с продавцом он выпил немного спиртного. Потом Беркут Шекенов сел за руль служебного автомобиля, но был остановлен сотрудниками полиции района для проверки документов. Вот только таковых у него не оказалось. На следующий день после инцидента Шекенов вышел в трудовой отпуск, 20 суток которого он провёл в изоляторе.

Сам Шекенов свою вину признал и раскаялся. Он пояснил, что выпил напиток, считая, что он имеет лечебные свойства, так как страдает язвой желудка. Автомобиль же он просто хотел поставить на место. Время было позднее, на трассе уже никого не было, поэтому чиновник посчитал, что это будет безопасно.

Как отмечалось на заседании совета, за данный поступок можно предъявить следующие наказания - увольнение, понижение в должности (при наличии вакантной должности), предупреждение о неполном соответствии.

Шекенов занимал пост акима Юбилейного сельского округа с сентября 2020 года. На чиновника уже налагалось дисциплинарное взыскание в виде замечания, поэтому теперь его порекомендовали уволить. Члены совета по этике проголосовали за это решение единогласно.