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gov.kz Сегодня, 05:38
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Сегодня, 05:38
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Фото: gov.kz

Уволился по собственному желанию аким города в Костанайской области

Стало известно, что аким города Тобыл подал в отставку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алау.

Информацию нам подтвердили в пресс-службе акимата Костанайского района.

"Адиль Маратович Умуртаев подал в отставку по собственному желанию. Да, мы подтверждаем информацию", - сообщили в пресс-службе.

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Сегодня, 05:38
666
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