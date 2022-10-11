Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем

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В Костанайский городской суд обратился бывший глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) по Костанайской области Малик Мадияров с целью оспорить формулировку его увольнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Его уволили с должности руководителя отдела защиты прав потребителей 21 июня 2019 года по отрицательным мотивам, так как он почти полгода не появлялся на рабочем месте.

До этой должности Мадияров был руководителем антимонопольного ведомства в Костанайской области. Его понизили после соответствующей рекомендации дисциплинарного совета, поскольку возглавляемое Мадияровым ведомство якобы незаконно провело проверку в двух ТОО.

Малика Мадиярова перевели на должность руководителя отдела защиты прав потребителей. Это была временная должность, так как основной работник должен был выйти на данное место 20 июня 2019 года. Однако Малик Мадияров в новой должности не проработал ни одного дня, всё время пробыл на больничном, при этом не предоставил медицинские документы. В суде, который проходил в режиме онлайн, он заявил, что его уволили за невыход на работу, в то время как он был на больничном.

"Мне никто не вручил уведомление о моём увольнении и по каким причинам это было сделано. То, что меня уволили, я догадался, когда упали пенсионные увольнительные, но всё это время не знал, по каким основаниям. А нынче решил вернуться на госслужбу и написал письмо, чтобы дали копию приказа. И тут узнаю, что уволен по отрицательным мотивам", - пояснил в суде Малик Мадияров.

В департаменте КРЕМ заявили, что истец не выходил на работу с 27 декабря 2018 года по 21 июня 2019 года. Первая дата — это когда понизили в должности и назначили руководителем отдела. Вторая дата — когда уволили с должности начальника отдела. При этом документ, подтверждающий нетрудоспособность или временную нетрудоспособность, от Мадиярова в департамент КРЕМ не поступал.

"В целях выявления причин отсутствия Малика Мадиярова на рабочем месте, ознакомления его с актами отсутствия и с уведомлением о предоставлении в департамент листов о временной нетрудоспособности сотрудниками департамента 3 июня 2019 года осуществлен выезд по адресу проживания. Однако ознакомить с ними Малика Мадиярова не удалось, так по указанному адресу дверь не открыли, предоставить письмо-уведомление и акт не представилось возможным", – рассказала суду представитель госоргана.

По её словам, уведомления о необходимости предоставления листа нетрудоспособности направлялись посредством SMS-сообщений на мобильные номера истца, а также курьером, но документ не вручен, о чем свидетельствует отчёт движения письма. За истечением срока хранения письма и в связи с неявкой по извещению истца письмо вернулось в департамент КРЕМ. В целом там считают, что по данной ситуации прошёл срок исковой давности.

Судья Бахыткуль Калкулова получила часть больничных листов от Мадиярова, но не за весь период невыхода на работу. Мадияров обещал предоставить оставшиеся в ближайшее время.