Уволенный за драку начальник МПС Актау восстановлен в должности

Уволенный за драку начальник местной полицейской службы Актау восстановлен в должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ноябре 2023 года сообщалось о драке двух полицейских в одном из ночных клубов Актау. Данное дело расследовали по статье 293 УК РК (Хулиганство). Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Подозреваемыми в совершении драки являлись начальник местной полицейской службы управления полиции Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что, предположительно, один из участников инцидента, судя по его Instagram-странице, продолжает работать в органах внутренних дел.

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что "решением суда сотрудник восстановлен на данную должность".