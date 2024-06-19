Уволенный за драку начальник МПС Актау восстановлен в должности
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Уволенный за драку начальник местной полицейской службы Актау восстановлен в должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В ноябре 2023 года сообщалось о драке двух полицейских в одном из ночных клубов Актау. Данное дело расследовали по статье 293 УК РК (Хулиганство). Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.
Подозреваемыми в совершении драки являлись начальник местной полицейской службы управления полиции Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции.
На днях в социальных сетях появилась информация о том, что, предположительно, один из участников инцидента, судя по его Instagram-странице, продолжает работать в органах внутренних дел.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что "решением суда сотрудник восстановлен на данную должность".
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