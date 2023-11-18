Уволен главный разработчик ChatGPT

Компания OpenAI внезапно уволила главного разработчика ChatGPT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Financial Times.

Совет директоров американской лаборатории ИИ OpenAI, которая разработала ChatGPT, отправила в отставку генерального директора Сэма Альтмана и отстранил его от совета.

Совет директоров во время заседания, на котором Альтман не присутствовал, пришел к выводу, что он "не всегда был откровенен" в общении с ними, что мешает ему выполнять свои обязанности.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственный источник в компании, сообщает, что правление OpenAI якобы больше не уверено в способности Альтмана управлять компанией.

Альтману сообщили о его увольнении за 30 минут до того, как OpenAI обнародовал заявление для общественности. Вслед за Альтманом компанию по собственному желанию покинули три ведущих исследователя ИИ: Якуб Пахоцки, Александр Мадри и Шимон Сидор.Временно должность нового гендиректора OpenAI возглавит главный технический директор Мира Мурати.

Источники американских СМИ высказывают предположения, что Альтман создаст новую компанию, где будет работать с бывшими сотрудниками OpenAI.

Напомним, чатбот ChatGPT был запущен OpenAI почти год назад и быстро стал вирусным, привлекая самое пристальное внимание к возможностям и будущему искусственного интеллекта и человечества.