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  • Увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Румынией
pixabay.com Сегодня, 17:13
134
Фото: pixabay.com

Увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Румынией

Меморандум об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Румынией подписали председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев и госсекретарь министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Богдан Миндреску, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече представители министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и министерства транспорта и инфраструктуры Румынии обсудили вопросы сотрудничества в области воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта и договорились создать экспертные рабочие группы.

"Подписан меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Румынии. Согласно документу авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 рейсов в неделю (по семь пассажирских и грузовых) между двумя странами с каждой стороны на любом типе воздушных судов", - сообщили в пресс-службе КГА.
 
Также в рамках режима "открытого неба" казахстанская сторона предложила румынам выполнять полёты в Казахстан с использованием пятой степени "свободы воздуха". 

Напомним, в начале 2020 года румынская авиакомпания Blue Air планировала начать полёты по маршруту Бухарест – Нур-Султан. Однако из-за пандемии сроки открытия рейса перенесли на неопределённый срок.
  
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по запуску прямых регулярных рейсов между Казахстаном и Румынией.

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#авиарейсы #туризм
Сегодня, 17:13
134
Журналист

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