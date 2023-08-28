Увеличится число рейсов между Казахстаном и Катаром
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Число рейсов Алматы - Доха увеличится в два раза в ближайшее время, а рейс Астана – Доха запустят в середине будущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МИИР РК.
По информации ведомства, 26-27 июля 2023 года прошли переговоры между авиационными властями Казахстана и Катара с участием перевозчиков двух стран. В ходе встречи был подписан меморандум. Документ предполагает расширение правовой базы для выполнения рейсов:
- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Астана и Доха с каждой стороны;
- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Алматы и Доха с каждой стороны;
- с 7 до 10 грузовых рейсов в неделю с каждой стороны.
Благодаря соглашению авиакомпания Qatar Airways до конца 2023 года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Доха с одного до двух раз в день (с семи до 14 рейсов в неделю), а также в середине 2024 года откроет авиасообщение по маршруту Астана - Доха.
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