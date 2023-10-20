Увеличить ставки НДС до 16% планируют в Казахстане

Министерство национальной экономики РК обсудило с партией "Ақ жол" вопрос повышения ставки налогов на добавленную стоимость, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что планируется увеличить ставки НДС с 12 % до 16%. По предварительным расчётам, дополнительные поступления в бюджет составят 2-2,4 триллиона тенге.

При этом, увеличение ставки НДС, в первую очередь, отразится на импортных товарах. Для стимулирования отечественных товаропроизводителей льготы сохраняются.

"Это сопоставимо с объёмами гарантированных трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят сократить размер данных трансфертов. Соответственно, усилит накопительную функцию Нацфонда. А поступившие средства будут направлены в социальную сферу. При этом, изменение ставки НДС коснётся только 121 821 (5,5%) плательщиков", - сообщил глава МНЭ.

На совещании также отметили, что в последнее время налоговая политика стала "панацеей" от всех бед. Решение проблем экономики не должно идти через льготы и преференции.

Особо было подчёркнуто, что размер ставки НДС и уровень теневой экономики не имеют прямой связи. Участники встречи вспомнили, что ставку НДС с 20% до 12% снижали именно за тем, чтобы снизить уровень теневой экономики. Тем не менее он остался выше, чем, к примеру, в странах Европы, где ставка НДС доходит почти до 20%.

Как отметили на совещании, стране необходимы комплексные отраслевые решения. Девять из 10 предпринимателей в качестве первой проблемы поднимают вопросы "длинного" финансирования. Необходимо решать вопросы коррупции, упрощения разрешительных процедур, продвижения отечественных товаров.