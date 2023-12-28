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Уведомления о регистрации прав на недвижимость будут получать казахстанцы

Сегодня, 22:29
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Правительство для граждан Сегодня, 22:29
Сегодня, 22:29
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Фото: Правительство для граждан

Госкорпорация "Правительство для граждан" разработала цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь казахстанцам в личный кабинет на портале электронного правительства будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений.

Данные об изменениях будут храниться в разделе "Недвижимость".

"Граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov.kz. Новшество разработано в рамках автоматизации процессов, реализуемых в ходе внедрения информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", - сообщили в НАО "Правительство для граждан".

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