Уведомления о регистрации прав на недвижимость будут получать казахстанцы
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Госкорпорация "Правительство для граждан" разработала цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества, передаёт BaigeNews.kz.
Теперь казахстанцам в личный кабинет на портале электронного правительства будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений.
Данные об изменениях будут храниться в разделе "Недвижимость".
"Граждане могут видеть все действия, производимые в государственном правовом кадастре касательно их недвижимости. Направление уведомлений будет сопровождаться сообщениями и PUSH-уведомлениями от eGov.kz. Новшество разработано в рамках автоматизации процессов, реализуемых в ходе внедрения информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", - сообщили в НАО "Правительство для граждан".
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