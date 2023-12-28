Уведомления о регистрации прав на недвижимость будут получать казахстанцы

Госкорпорация "Правительство для граждан" разработала цифровой сервис по уведомлению граждан о регистрации, изменении и прекращении прав касательно их недвижимого имущества, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь казахстанцам в личный кабинет на портале электронного правительства будут приходить уведомления о регистрации прав на недвижимость, налагаемых обременениях, арестах, юридических притязаниях, а также об исправлении ошибочных сведений.

Данные об изменениях будут храниться в разделе "Недвижимость".