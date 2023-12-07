Утверждены комплексные планы развития Аркалыка и двух районов Костанайской области

Правительство утвердило Комплексный план социально-экономического развития Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области до 2027 года. Регионам выделят 504,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В общей сложности в рамках КПР предусмотрено 137 мероприятий общей стоимостью 504,4 миллиарда тенге. Из этой суммы 59,4 миллиарда тенге будут выделены из республиканского бюджета, 21,1 миллиарда тенге - из местного бюджета, а 423,9 миллиарда тенге будут покрыты другими источниками финансирования", - сообщили в ведомстве.

Предусмотрена разработка схем границ оценочных зон в населённых пунктах с установлением в них поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы на земельные участки по 10 селам Амангельдинского района и по 21 селу Джангельдинского районов.

Основная финансовая поддержка будет направлена на укрепление реального сектора экономики, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской деятельности.

"Инвестиции будут использованы для реализации различных проектов, таких как строительство завода по обработке нефритоидов Акжальского месторождения (с созданием 100 рабочих мест), строительство ветряной электростанции с установленной мощностью 48 МВт, добыча огнеупорных глин и переработка редкоземельного сырья (с созданием 620 рабочих мест), геологическое изучение месторождений кластера Маятас и строительство Горно-обогатительного комбината (с созданием 1200 рабочих мест). В Амангельдинском районе - строительство фабрики по переработке полиметаллических руд с содержанием золота (с созданием 350 рабочих мест), в Джангельдинском районе - строительство горно-обогатительного комбината в Шилинском сельском округе (с созданием 350 рабочих мест)", - сказано в сообщении.

Внимание также будет уделено развитию сельскохозяйственного сектора. Планируется модернизация и расширение производства яиц на птицефабрике в Аркалыке до уровня 250 миллиона штук ежегодно.

Кроме того, в регионе намерены создать откормочные площадки для 19 400 голов КРС и МРС, а также строить животноводческие комплексы.

Для обеспечения занятости жителей планируется организация молодёжной практики в Аркалыке (ежегодно не менее 20 человек), Амангельдинском районе (ежегодно не менее 10 человек) и Джангельдинском районе (ежегодно не менее 25 человек).

"В сфере здравоохранения меры направлены на улучшение состояния медицинских учреждений, расширение кадрового состава и обеспечение условий медицинской помощи в различных регионах. В рамках жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено проведение работ по реконструкции тепловых сетей общей протяжённостью 35,5 километра, реконструкции канализационных систем общей протяженностью 130 километров, а также реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 117,2 километра", - уточнили в министерстве.

Помимо этого запланировано обновление подстанций и линий передач общей протяженностью 146 километров в Амангельдинском и Джангельдинском районах.

Одним из ключевых аспектов развития является внедрение цифровых технологий среди населения. Это строительство инфраструктуры и АМС для обеспечения широкополосным интернетом в 18 сёлах.