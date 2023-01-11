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  • Утрата закона о Елбасы: депутаты мажилиса войдут в специальную комиссию
Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 13:07
500
Вчера, 13:07
500
Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Утрата закона о Елбасы: депутаты мажилиса войдут в специальную комиссию

На пленарном заседании мажилиса избрали депутатов в состав совместной комиссии палат парламента РК по проекту о признании утратившем силу конституционного закона РК о первом президенте РК – Елбасы, передаёт BaigeNews.kz.

В него вошли: Берик Бекжанов, Серик Ерубаев, Ерлан Смайлов.

Ранее Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте РК– Елбасы.

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#Елбасы #Назарбаев #закон #Мажилис
Зарина Козова Журналист
Вчера, 13:07
500
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