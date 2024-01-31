Утечки газа произошли из-за землетрясений в Казахстане

В нескольких регионах Казахстана после серии землетрясений обнаружены утечки газа. Об этом сообщили в компании "КазТрансГаз Аймак", передаёт BaigeNews.kz.

"В свете произошедших землетрясений в Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, а также Жамбылской и Туркестанской областях имеются риски возникновения аварийных ситуаций на газораспределительных сетях АО "КазТрансГаз Аймак" (порывы газопроводов и утечки газа)", - заявили в компании.

Начиная с 23 января, после первых подземных толчков, в южных регионах страны специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" ежедневно проводят обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях.

При плановом обходе обнаружена утечка газа на подземном газопроводе среднего давления в населённом пункте Кайнар Ордабасинского района Туркестанской области. В результате от системы газоснабжения были отключены семь населённых пунктов. Пусковые работы завершены в тот же день.

Организацией "УМГ "Алматы" АО "ИЦА" в рамках договора эксплуатации газотранспортной и газораспределительной систем Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выполнена проверка подземных газовых колодцев (высокого, среднего и низкого давлений) на предмет утечки газа.

"30 января в Алматы работниками службы эксплуатации газовых сетей обнаружена утечка газа из подземного газопровода среднего давления. Отключены от газа 170 частных домов. В тот же день проведены аварийно-восстановительные работы. В настоящее время все абоненты подключены к газоснабжению", - сообщили в компании.

В "КазТрансГаз Аймак" предупредили, что в случае обнаружения утечек газа будет проводиться временное локальное отключение газоснабжения. Жителей просят отнестись к этому с пониманием.