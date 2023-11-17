Утечка нефти обнаружена на месторождении Тенгиз
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На месторождении Тенгиз в Атырауской области обнаружена утечка нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
По данным издания, утечка нефти произошла 12 ноября на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащим компании "Тенгизшевройл". Объём разлившейся нефти составил около 50 кубометров, это один вагон.
В компании "Тенгизшевройл" информацию подтвердили.
"12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада ТШО предприняла незамедлительные действия для её изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Казахстана. Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.
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