Утечка нефти обнаружена на месторождении Тенгиз

На месторождении Тенгиз в Атырауской области обнаружена утечка нефти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



По данным издания, утечка нефти произошла 12 ноября на подземной линии между резервуарным парком нефти и газоперерабатывающим заводом КТЛ, принадлежащим компании "Тенгизшевройл". Объём разлившейся нефти составил около 50 кубометров, это один вагон.

В компании "Тенгизшевройл" информацию подтвердили.

"12 ноября на месторождении Тенгиз была обнаружена утечка нефти, и аварийная бригада ТШО предприняла незамедлительные действия для её изоляции. В настоящее время ведутся работы по ликвидации в соответствии с процедурами безопасности и нормами Казахстана. Все соответствующие органы были должным образом уведомлены. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.