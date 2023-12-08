Усыновлённый 20 лет назад иностранцами уроженец Аркалыка ищет родную мать

Аркалыкчанин, усыновленный в два года иностранцами, приехал на поиски биологической матери и записал видеообращение к казахстанцам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-президент фонда "Отандастар" при МИД РК Олжас Беркинбаев разместил в социальных сетях видеообращение молодого человека.

"На видео - парень Жанибек, по документам - Эддижан. По национальности - казах, родился в 2002 году в городе Аркалык", - написал Олжас Беркинбаев.

Он также отметил, что парень не говорит ни по-казахски, ни по-русски, но знает английский, испанский, французский и немецкий. В 2004 году его усыновила семья из Бельгии, а сейчас молодой человек живёт в Испании и ненадолго приехал в Казахстан - 20 декабря планирует вернуться домой.

"Ему ничего не нужно от родных родителей, он просто хочет хотя бы раз увидеть свою маму, обнять ее и успокоить свое сердце. Если бы вы знали, сколько раз мы снимали это видео сегодня. ЭддиЖан признается, что до сих пор волнуется, когда думает о маме, и не может контролировать эмоции", - отметил Олжас Беркинбаев.

Пользователи Сети активно поддерживают парня и деляться видео на своих страницах соцсетей.