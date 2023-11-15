Уступи дорогу: больше года пострадавшие в ДТП астанчане не могут наказать виновника аварии

Семья репатриантов чудом не погибла в жуткой аварии, произошедшей в начале ноября прошлого года в Астане. Больше года пострадавшие пытаются добиться наказания для виновника ДТП, но досудебное разбирательство затягивается, передаёт BaigeNews.kz.

Пять человек: мужчина с женой, её сестрой с двумя малолетними детьми возвращались из Караганды в столицу. На южно-объездной дороге их машина врезалась в тягач марки Howo. По словам адвоката пострадавших, причина ДТП – несоблюдение Правил дорожного движения водителем "длинномера". Он должен был уступить дорогу легковому автомобилю, поскольку тот двигался по главной дороге, а трал выезжал со второстепенной.

"Легковой автомобиль марки Audi двигался по главной дороге, а трал с полуприцепом выезжал в условиях ограниченной видимости со второстепенной трассы, - рассказывает о деталях происшествия адвокат Коллегии адвокатов Астаны Назар Абинов. - Водитель тягача, согласно ПДД, должен был уступить дорогу, но этого не сделал. Проигнорировав все нормы по соблюдению безопасности дорожного движения, проявив преступную самонадеянность и небрежность, не убедившись в безопасности манёвра, не уступив дорогу, водитель трала выехал на главную дорогу и неожиданно преградил путь водителю Audi. Возможно, нарушитель думал "проскочить", но габариты Howo и полуприцепа не позволили этого сделать. Итог – трое взрослых и ребёнок получили травмы средней степени тяжести, ещё один несовершеннолетний пассажир – тяжёлые увечья. Целый год супруги не трудоспособны, поскольку мужчина передвигается на костылях, а женщина прикована к инвалидной коляске. Пострадавшие не могут добиться справедливого наказания для виновника аварии".

По данному факту дело было зарегистрировано в ЕРДР 18 ноября 2022 года. Статья - "Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Если вести отсчёт с момента происшествия (6 ноября), то досудебное разбирательство длится уже больше года. Пострадавшие и их адвокат предполагают, что, возможно, дело специально хотят "спустить на тормозах", чтобы увести от ответственности виновника ДТП.

"Согласно статье 192 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, срок досудебного расследования по делам предварительного следствия не должен превышать два месяца. Однако следователь затягивает процесс передачи дела прокурору для составления обвинительного акта и дальнейшего судебного разбирательства", - добавил Назар Абинов.

Отметим, что согласно первому заключению эксперта, проводившего экспертизу обстоятельств ДТП, водитель автомобиля Audi имел возможность предотвратить столкновение путём торможения. Однако повторная экспертиза показала обратное: мужчина не мог затормозить и объехать препятствие.

По словам Назара Абинова, он лично дважды обращался к руководству департамента полиции Астаны, писал жалобу в столичную прокуратуру на бездействие следователя, однако ничего не изменилось. В надзором органе же ответили, что по данному факту проводятся необходимые следственные действия, а следователю поручено провести комиссионную экспертизу. Тем не менее, пострадавшие опасаются, что дело так и останется отложенным в долгий ящик.

За комментарием корреспондент BaigeNews.kz обратилась к следователю, ведущему досудебное разбирательство, но он оказался беседовать, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК - "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования".