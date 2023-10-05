Устранить неравенство качества образования в городских и сельских школах призвал Токаев
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Устранить неравенство качества образования в городских и сельских школах призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В своём выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельские дети имеют ограниченные возможности при получении образования. Причина того - нехватка квалифицированных педагогов и необходимого оборудования. Половина сельских образовательных учреждений – это компактные школы, которые не укомплектованы профильными специалистами.
По словам главы государства, все эти проблемы накапливались годами. Многие из них связаны с массовым переездом населения в город.
"Важно развивать сельские школы как интеллектуальные и общественные центры. Не зря говорят: "Село живет, пока есть школа". Школа исполняет целый ряд социальных функций. Здесь проходят общественные собрания, культурные мероприятия, спортивные состязания", - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев пояснил, что сельская школа служит делу объединения местных жителей.
"В этой связи на предпринимателей возлагается большая ответственность. Сейчас в рамках государственно-частного партнерства начата работа по модернизации сельских школ. При таком подходе необходимо в течение трёх лет полностью оснастить не менее тысячи сельских школ необходимым оборудованием", - поставил задачу президент.
Он также подчеркнул, что особое внимание следует уделить вопросам развития в сельских школах библиотек, где следует предусмотреть все необходимое для детей.
"Литература должна быть одинаково доступной для городских и сельских школьников. Чтобы дать детям равные возможности, качество образования должно одинаково повышаться во всех регионах. Независимо от семейного положения, среды, в которой они выросли, все дети имеют право на качественное образование", - заявил глава государства.
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