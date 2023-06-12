Установить сумму дохода, определяющую богатых людей, намерены в Казахстане

В Казахстане могут установить сумму дохода для определения категории "богатый человек". Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передаёт BaigeNews.kz корреспондент МИА "Казинформ".

"Вам, вероятно, нужна точная цифра. Называть такую цифру пока рано. Поскольку это происходит в рамках Всеобщей декларации, необходимо будет собрать полученные данные, проанализировать и классифицировать, у кого какой доход. Это будет возможно примерно в 2027 году. Возможно, мы определим конкретную цифру", - сказал Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах сената.

Также он рассказал о том, как будет облагаться налогами данная категория лиц.

"Рассчитаем, с какой предельной суммы взимается прогрессивная шкала подоходного налога. Понятно, что базовая ставка - 10 процентов. Есть варианты, что выше должно быть 15-20 процентов. Мы обсуждаем возможность установки шкалы 10-20-30 процентов. Но с какой суммы все это вычитается? Миллион тенге, полтора или два миллиона тенге?" - сказал Азамат Амрин.

Министерства национальной экономики и финансов планируют представить новую редакцию Налогового кодекса на рассмотрение парламента до весны следующего года.