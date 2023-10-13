Установить камеры в учебных заведениях и избавиться от "слепых зон" поручил глава МВД

В Министерстве внутренних дел РК подвели итоги работы за девять месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД РК прошло заседание коллегии, где были озвучены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за девять месяцев 2023 года. Спикеры отметили снижение уголовных правонарушений в общественных местах, сокращение количества грабежей, разбойных нападений и хулиганств.

Большое внимание министр внутренних дел Ержан Саденов уделил вопросам безопасности в школах. Он поручил установить во всех учебных заведениях камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, вывести их в ЦОУ и не оставлять "слепых зон". Также он распорядился полностью пересмотреть и усовершенствовать работу инспекторов по делам несовершеннолетних, задействовать в работу по обеспечению и защите прав детей оперуполномоченных, участковых инспекторов и патрульную службу.

Помимо этого, главный полицейский обратил внимание на вопрос обеспечения безопасности водителей электросамокатов и мопедов: с 1 сентября за нарушения ПДД привлечены к ответственности 2079 самокатчиков и 4838 водителей мопедов.

Среди ключевых направлений работы на заседании также отметили борьбу с наркопреступностью. За отчетный период заблокировано 2700 наркосайтов, выявлено 343 факта сбыта наркотических веществ с использованием электронных информационных ресурсов.

Ержан Саденов назвал приоритетным расширение систем видеонаблюдения. Благодаря камерам в этом году раскрыто около восемь тысяч преступлений и пресечено более 400 тысяч административных правонарушений.