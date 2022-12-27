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  • Успешную операцию на переломе 99-летнего ветерана ВОВ провели карагандинские врачи
пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 14:56
86
Сегодня, 14:56
86
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Успешную операцию на переломе 99-летнего ветерана ВОВ провели карагандинские врачи

В карагандинской многопрофильной больнице № 1 врачи успешно прооперировали 99-летнему ветерану ВОВ  Беркуту Есжанову перелом бедра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Хирурги провели операцию после комплексного обследования. Пациент перенёс малоинвазивный блокирующий остеосинтез гамма-гвоздём. Медики отмечают, что ветеран почувствовал улучшение самочувствия уже на вторые сутки.

"Подобные малоинвазивные операции при переломах проводятся в клинике ежедневно. Возраст не является противопоказанием. Случай с нашим пациентом доказательство этому. После операции он получил плановую терапию", — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Галымбек Сайлаулы.

Беркут Есжанов уже вернулся домой. Его выписали на седьмые сутки после операции. Ветеран чувствует себя удовлетворительно.

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#ветераны ВОВ #операция #хирургия #врачи
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:56
86
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