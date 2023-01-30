Успех казахстанки Рыбакиной на Australian Open-2023 "присвоили" в России

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился с "КП-Спорт" мнением о женском финале Australian Open-2023, передаёт Sports.kz со ссылкой на Sport-express.ru.



В финале белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах (4:6, 6:3, 6:4).

"Белорусские теннисистки выстрелили. Виктория Азаренко дошла до полуфинала, а Арина Соболенко и вовсе выиграла свой первый титул ТБШ, победив в финале москвичку Рыбакину, которая выступает за Казахстан. Наша школа?" - спросили у Тарпищева журналисты.

"По логике, мы это показали, что мы на уровне, школа у нас хорошая. С развала Советского Союза, если взять с 1992 года, мы выиграли 8 командных кубков и 36 турниров "Большого шлема". У кого такие результаты? Кубков точно больше всех. Мы все время в лидерах. Среди игровых видов таких же результатов, кроме нас, ни у кого нет. Это я считаю только Россию. Держимся, несмотря на все наши катаклизмы", — цитирует Тарпищева "КП-Спорт".