Услуги в сфере досуга и спорта выросли в объёме на 60 процентов за полугодие - статистика

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При этом они подорожали на девять процентов за год. Спортивные занятия для школьников выросли в цене на шесть процентов.

По итогам первого полугодия объём услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений составил 254,8 миллиарда тг — на 69,7% больше в стоимостном и на 58,4% больше в реальном выражении, чем годом ранее, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Не последнюю роль в этом сыграла программа Artsport.

Услуги в этом секторе экономики составили 254,6 миллиарда тг — на 70,6% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. В региональном разрезе больше всего услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений оказали в Алматы (145,9 миллиарда тг, годовой рост — в 2,3 раза). В тройку лидеров также вошли Астана (26,8 миллиарда тг, плюс 8,3% за год) и Карагандинская область (7,1 миллиарда тг, плюс 7,3%). Меньше всего таких услуг оказали в Улытауской (на 1,4 миллиарда тг), Абайской (на 1,9 миллиарда тг) и Костанайской (2,9 миллиарда тг) областях.

Непосредственно в области спорта объём услуг составил 76,8 миллиарда тг — 36,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В том числе услуги, оказанные за счёт населения, составили 16,7 миллиарда тг, или 21,8% от всего объёма.

Услуги в области организации отдыха и развлечений достигли 177,9 миллиарда тг — на 91,6% больше, чем годом ранее. За счёт населения было оказано 74% от объёма услуг в секторе.

Объём услуг, оказанных в сельской местности, в области спорта составил лишь четыре миллиарда тг, в области отдыха и развлечений — 21,6 миллиарда тг.

Расходы местных бюджетов на культуру, спорт, туризм и информационное пространство по итогам первого полугодия достигли 214,8 миллиарда тг, годовой рост — на 39,6%.

В региональном разрезе наибольший объём расходов местного бюджета в секторе был зафиксирован в Туркестанской области: 27,1 миллиарда тг, годовой рост — на 56%. В тройке лидеров также оказались Алматинская (20,5 миллиарда тг, рост в два раза) и Карагандинская (18,4 миллиарда тг, плюс 29,5%) области. Наименьшие показатели наблюдались в Мангистауской области: всего 6,4 миллиарда тг, что, впрочем, на 25,6% больше, чем годом ранее.

Тем временем в южной столице уже несколько месяцев не утихает общественное негодование по поводу прекращения подушевого финансирования программы спорта и творчества для детей. Возмущённые родители продолжают запускать петиции с требованием вернуть их детям возможность бесплатно заниматься в кружках и секциях по интересам.

Заметим: в Алматы расходы местного бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство выросли на 53,9% за год, до 18 миллиарда тг, в Восточно-Казахстанской области — на 13,9%, до 13 миллиарда тг.

По итогам августа текущего года цены на услуги в области отдыха и спортивных мероприятий выросли на 9,4% за год. В том числе занятия по обучению музыке подорожали на 5,7%, услуги бассейнов (абонемент) — на 11,3%, услуги тренажёрных залов (абонемент) — на 9,7%, занятия в спортивных секциях для детей школьного возраста — на 5,9%, услуги детских аттракционов — на 14,4%.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Атырауской области: на 27,5%. В тройку антилидеров также попали Алматинская (на 22,6%) и Западно-Казахстанская (на 21%) области. Наименьший годовой рост наблюдался в Актюбинской области: на 1,7%.